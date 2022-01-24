'Muhalif Teyze' Zehra Canan'ın "O dolar 24'e çıkacak, bu bir oyun" sözlerine Armağan Çağlayan'dan gülümseten tepki: Bunlar hep Halk TV

Sosyal medyada ekonomiye ilişkin yaptığı yorumlarla viral olan 'Muhalif Teyze' olarak olarak tanınan Zehra Canan, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Dolarla ilgili tahminde bulunan Zehra Canan, "O dolar 24'e çıkacak. Aha göresin. O bir oyun. Bir daha vuracaklar" dedi. Bunun üzerine Çağlayan ise "Bunlar hep Halk TV" yorumunu yaptı.

Armağan Çağlayan, 'Gör Beni' isimli programında bir sokak röportajında yaptığı ekonomi yorumlarıyla 'Muhalif Teyze' olarak tanınan Zehra Canan'ı konuk etti. Mücadele dolu hayat hikayesini anlatan Canan, Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Hayatı boyunca kitap okumayı çok sevdiğini, her gün mutlaka gazete okuduğunu söyleyen Zehra Canan'a, Armağan Çağlayan "Zehra teyze yeni maliye bakanını beğendin mi? diye sordu. Canan, Çağlayan'ın sorusunu "O süper, uçuyoruz. 'Gözümün içine bak' diyor. Adamın neyine gerek. Adam konfeksiyoncuymuş çok zengin. Umurunda mı? Bütün bakanlar zengin, bütün dışardan gelen bakanlar atıyor, iş adamalarını atıyor. Niye atıyorlar? İşte ben buna isyan ediyorum. O adam ne yapacak Maliye Bakanı. 'Gözümün içine bak' diyor. Ne demek. Zam yapacak onu mu diyor acaba? Sanki ekonomiyi düzeltti, uçtuk canım" diye cevapladı.

"Ama dolar düştü"

Armağan Çağlayan'ın "Ama dolar düştü" diyerek araya girmesine ise Zehra Canan şöyle cevap verdi:

"O dolar 24'e çıkacak. Aha göresin. O bir oyun. Bir daha vuracaklar. Bu üçüncü vuruşları. Niye 18'e çıkarttı da 12'ye düşürttü de; 18'den sattılar, 12'den aldılar?"

Zehra Canan'ın dolar yorumuna Çağlayan'ın yorumu ise "Bunlar hep Halk TV" şeklinde oldu.