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Muhalefet liderleri işaret diliyle 'Memleketim' dedi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkanları "Memleketim" şarkısını işaret diliyle söyledi

03 Aralık 2021 10:57

İzmir Çiğli Belediyesi ve İzmir Sağırlar Koruma ve Kalkındırma Derneği işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan klipte CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkanları "Memleketim" şarkısını işaret diliyle söyledi.

Muhalefet partilerinin liderleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde dikkat çeken bir farkındalık klibine katıldı. Başkanların, Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle söylediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Klipte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü ile sağlık çalışanları, çiftçiler ve esnaflar yer aldı.

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