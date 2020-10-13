Muhabirin 'sabrı taştı'; sosyal medyaya damga vuran röportaj

Sokak röportajlarında vatandaşların verdiği yanıtlar ve tepkiler gündem olmaya devam ediyor. İstanbul Eminönü'nde medyaali Youtube kanalının yaptığı röportajda konuşan bir kişi şaşırttı. Kanalın "Sonunda sabrım taştı" başlığıyla paylaştığı videoda bir vatandaş, CHP'nin son seçimde seçmen yaşını 18'e indirdiğini öne sürdü. Muhabir ise "Seçmen yaşı hep 18'di" dedi ancak vatandaş bunu inkar etti.

Vatandaşın "Bizim milletimiz kara cahil" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti. Röportaj sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı. İşte onlardan bazıları;