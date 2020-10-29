Muhabirin canlı yayında 'zor' anları...

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Avustralya merkezli Nine Network muhabiri <strong>Brett McLeod</strong>'un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/canli-yayinda-muhabirin-talihsiz-ani-1786998" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod canlı yayın sırasında bir kaza geçirdi.</p>\n<p>McLeod'un yüzüne akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.</p>\n<p>O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı. McLeod'a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.</p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>