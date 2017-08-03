Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Rusya"da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri 'Paraşütçü birlikleri günü' kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı. Rus NTV televizyonu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı. Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen sarhoş vatandaş küfürler ederek "Ukrayna'yı zapt edeceğiz" diye bağırınca, muhabir "Lütfen susun" diye uyarıda bulundu, sarhoş adam bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını kesmek zorunda kaldı.