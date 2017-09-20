Muhabir, reyting almak uğruna balkondan sarktı!

TV8'de yayınlanan sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı Gerçeğin Peşinde programında skandal bir olay yaşandı. Programda 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin öldürülmesi olayı aydınlatılmaya çalışılıyordu. Ekinci'nin evinde çekim yapan muhabir Peköz'ün isteği ve "Yapabiliyorsan yap, cesaretin varsa" demesi üzerine balkonda canlandırma yapmak için 3. kattan aşağıya sarktı. Seyircilerin de alkışladığı intiharı andıran korkunç görüntüler ekranlara yansıdı. Canlı yayında gündüz kuşağında, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde gerçekleşen olayda Serap Peköz'ün ve konukların tepki göstermek yerine gülmesi ve alay etmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de programda yüzünün gösterilmesini ve adının verilmesini istemeyen gizli tanığa, gerçek ismiyle hitap edilmişti.