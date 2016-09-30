Muhabir, Kim Kardashian'ın kalçasını öpmeye kalkınca...

Kim Kardashian Paris'te magazin muhabiri Vitalii Sediuk'un tacizine uğradı. Kim Kardashian Fransa'nın başkenti Paris'te korumalarına rağmen tacize uğradı. Kim Kardashian'ı güpegündüz taciz eden Ukraynalı gazeteci Vitalli Sediuk çıktı. Kim Kardashian'ın kalçasını öpmek istedi. Korumalar tarafından darp edildi. Brad Pitt, Adele, Bradley Cooper, Gigi Hadid gibi birçok dünyaca ünlü isme kırmızı halıda tacizde bulunan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk'un yeni hedefinde şov yıldızı Kim Kardashian vardı. Geçtiğimiz hafta kardeşi Bella Hadid'le birlikte Milano Moda Haftası'na katılan dünyaca ünlü model Gigi Hadid defile çıkışında Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk tarafından tacize uğramıştı. Hollywood başta olmak üzere birçok etkinliğin kırmızı halısında ünlülere benzer tacizlerde bulunan Sediuk bu kez Kim Kardashian'ın öpmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha birkaç gün önce Paris Moda Haftası'nda Gigi Hadid'in belinden sarılarak olay çıkaran Sediuk, bu kez de Kardashian'ın kalçasını öpmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından yaka paça yere serilen genç adam kısa bir boğuşmanın ardından etkisiz hale getirilerek serbest bırakıldı.