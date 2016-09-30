T24 LogoT24 Logo
Haberler

Muhabir, Kim Kardashian'ın kalçasını öpmeye kalkınca...

30 Eylül 2016 16:56

Kim Kardashian Paris'te magazin muhabiri Vitalii Sediuk'un tacizine uğradı. Kim Kardashian Fransa'nın başkenti Paris'te korumalarına rağmen tacize uğradı. Kim Kardashian'ı güpegündüz taciz eden Ukraynalı gazeteci Vitalli Sediuk çıktı. Kim Kardashian'ın kalçasını öpmek istedi. Korumalar tarafından darp edildi. Brad Pitt, Adele, Bradley Cooper, Gigi Hadid gibi birçok dünyaca ünlü isme kırmızı halıda tacizde bulunan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk'un yeni hedefinde şov yıldızı Kim Kardashian vardı. Geçtiğimiz hafta kardeşi Bella Hadid'le birlikte Milano Moda Haftası'na katılan dünyaca ünlü model Gigi Hadid defile çıkışında Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk tarafından tacize uğramıştı. Hollywood başta olmak üzere birçok etkinliğin kırmızı halısında ünlülere benzer tacizlerde bulunan Sediuk bu kez Kim Kardashian'ın öpmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha birkaç gün önce Paris Moda Haftası'nda Gigi Hadid'in belinden sarılarak olay çıkaran Sediuk, bu kez de Kardashian'ın kalçasını öpmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından yaka paça yere serilen genç adam kısa bir boğuşmanın ardından etkisiz hale getirilerek serbest bırakıldı.

ETİKETLER

Kim Kardashian

Diğer Videolar

Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

Cemevi önergesini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, seçim öncesi Alevilere verdiği cemevi sözünü tutmamış

AKP’nin meclis grup başkanı Tevfik Göksu'nun seçimlerden önce verdiği 'cemevi yapacağım' vaadinin

İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de uyku odaları hizmete girdi: Saati 54 lira

ÖZET | Anadolu Efes, LDLC ASVEL’i 101-74 mağlup ederek EuroLeague’de üst üste 5. galibiyetini aldı

İhraç edilen bir akademisyenin yaşadıklarını konu alan Babil dizisi Twitter'da gündem oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24