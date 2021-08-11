Muğla ve Antalya'daki yangınlara müdahale eden itfaiyeciler Yenikapı'da karşılandı

Muğla ve Antalya'daki yangınlara müdahale eden İstanbul İtfaiyesi personeli, Yenikapı'da düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekiplerimiz bölgede fedakarca görev yaptı ve çok cesur davrandı. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi personelini Yenikapı'da karşıladı. Karşılamaya, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangın bölgesinden 29 araçla geri dönen 211 itfaiye erini tek tek selamladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kahraman itfaiyecilerimizle bir aradayız. Öncelikle ülkemizin yaşadığı yangın hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız ve görevlerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bir ekosistem ortadan kayboldu. Yangının ilk çıktığı anda arkadaşlarımla hızlıca ne yapabiliriz noktasında çalışmamızı başlattık. 300'ü aşan personellimiz, 50'ye yakın aracımız yangın bölgesinde var oldu. Ekiplerimiz bölgede fedakârca görev yaptı ve çok cesur davrandı. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. En üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.