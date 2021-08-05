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Muğla'da vatandaşlar kendi itfaiyesini yaptı: Üzerinde su deposu ve iyi bir su pompası ile neredeyse itfaiye kadar iş yapıyor

05 Ağustos 2021 12:34

Yangınların yaklaşık bir haftadır Türkiye'yi sarstığı Muğla'da vatandaşlar su deposu ve su tanklarını kullanarak kendi itfaiyelerini yapıp yangına müdahalede bulunuyor. 

Türkiye 1 haftadır söndürülemeyen yangınlarla mücadele ederken, vatandaşlar da çözüme katkıda bulunmak için çabalıyor. Kamyonet kasalarına yerleştirdikleri 5 tonluk su depolarını güçlü su pompalarıyla birleştirip adeta 'sivil itfaiye' üreten vatandaşlar, orman ekiplerinin yetersiz kaldığı yerlerde yangına müdahalede bulunuyor, soğutma işlevi görüyor, tankerlere su taşımada yardımcı oluyor. 

Projelerin videosunu sosyal medyada paylaşan Cem Kağıtçıbaşı, kamyoneti ve pick-up aracı olanlara çağrıda bulunuyor.

Kağıtçıbaşı'nın çağrısı şöyle:

"Arkadaşlar bu tarz araçlar inanılmaz iş görüyor. Üzerinde su deposu ve iyi bir su pompası ile neredeyse bir itfaiye kadar iş yapıyorlar. Ama pompanın kuvvetli olması lazım. Su pompası ve su deposu ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar hem yangın söndürmeye yarıyor, hem tankerleri dolduruyorlar. Hem soğutma işlemlerinde en çok bunlar işe yarıyor. Suyu havuzdan alıyoruz, tankerlere aktarıyoruz. Sivil itfaiye oluyor resmen. 9-10 bin liraya bu sistemi kurup yangına müdahale edebiliyoruz."

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