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Muğla'da sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

“Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm”

12 Kasım 2021 09:04

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlığa neden oldu. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpek balıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Köpek balıklarını görüntüleyen Servet Şimşek, “Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm” dedi.

 

muğlaköpek balıklarısarıgerme plajı

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