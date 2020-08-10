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Muğla’da orman yangını

10 Ağustos 2020 13:27

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına, havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

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