Muğla'da gönüllüler 6 saatte 96 torba çöp topladı

Muğla'da orman yangınlarından zarar gören alanlarda gönüllü vatandaşlar çevre temizliği yaptı. Gönüllüler 6 saatte 96 torba çöp topladı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Deve alanı ve Göktepe mevkiinde orman yangınından zarar gören alanlarda gönüllü grup tarafından çevre temizliği yapıldı. Yangın çıkarma ihtimali olan atıklar toplandı. Yaklaşık 6 saatte 96 adet büyük boy çöp torbası dolduran gönüllüler, orman içine atılan ve yangına neden olabilecek cam, plastik, kâğıt ve diğer atıkları da topladı.

Gönüllüler adına açıklama yapan Erdem Çakar, vatandaşları doğaya atılan atıklar konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Çakar, “15 arkadaş, gönüllü olarak temizlik çalışmasını organize ettik. Kavaklıdere Belediyesi de bize destek verdi. 6 saatte 96 büyük boy çöp torbası atık topladık. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz" dedi.

Toplanan atıklar ise araçlarla atık toplama merkezine gönderildi.