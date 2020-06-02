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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir: "Turan ağabey sen şimdi şeyden bahsedeceksin..."

02 Haziran 2020 17:33

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınında ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 1 Haziran'da yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programda bir canlı yayın kazası da meydana geldi. 

Programda canlı yayında olduğunu unutan muhabir Zeynep Öncüler, 'Halil Ergül' olayıyla ilgili Erzincan'dan stüdyoya vatandaşın görüşlerini taşırken, "Turan abi sen şeyden bahsedeceksin" deyince Müge Anlı muhabiri “yayındasın” diyerek uyardı.

Sonrasında Muhabir vatandaşa, “Halil bey bulunduğunda sol kolu yoktu. Hayvanlar yemiş olabilir mi?” diye sordu. Öncüler'in sorusuna sinirlenen Anlı, “Zeynep o konu bizi ilgilendirmiyor” diyerek araya girdi.

 

 

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