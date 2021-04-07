Oğlunu Alman vatandaşlığından çıkarmak isteyen anneden Müge Anlı'ya: Bütün dünyayı geziyor; Türk olsa en azından gidemeyecek

ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında sosyal medyanın gündemine oturan bir diyalog yaşandı. Programda, 5 aydır haber alamadığı oğlunu arayan bir kadın, oğlunun yurt dışına kaçtığını söyledi ve oğlunu dünyayı gezememesi için Alman vatandaşlığından çıkarmak istediğini ifade etti. Oğlunu arayan kadın, programın sunucusu Müge Anlı'dan, "Senin çocuğunun kaybolmasıyla Alman vatandaşlığının ilgisi yok" yanıtını alınca Anlı'ya "Ama Müge hanım, o zaman istediği gibi gidebiliyor her yere... Bütün dünyayı geziyor. Ama Türk olsa en azından vize alacak bilmem ne alacak gidemeyecek" yanıtını verdi.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.