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Müge Anlı'dan "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata yanıt

"Çok komik buluyorum"

14 Eylül 2021 16:29

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında işlenen Şen kardeşler cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen bakıcı Emel Cengiz'in avukatı, Anlı için "Reyting için o konukları orada tutuyorsunuz" dedi. Bu sözlere sinirlenen Anlı ise canlı yayında göz kırparak avukata "Bunu çok komik buluyorum. Sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim... Çok iç açıcı olmuyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

müge anlıemel cengizavukat

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