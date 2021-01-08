T24 LogoT24 Logo
Haberler

Müge Anlı'dan avukat Rahmi Özkan'a 'Aleyna Çakır' sorusu: "O kız yakının olsa böyle söyler miydin?"

"Hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim"

08 Ocak 2021 16:55

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Programında konuyu işleyen Müge Anlı da avukat Rahmi Özkan'ın "Savcılar, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler netlik kazanmadan inceleme yapamaz" sözlerine tepki gösterdi. Anlı, Özkan'a "O kız senin bir yakının olsaydı böyle söyleyebilir miydin?" diye sordu. Bunun üzerine Özkan da Anlı'ya "Yakınımda olsa üzüntüme feryat ederdim ama hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim" cevabını verdi.

Aleyna Çakır'ın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu yayınlandı. Raporda ölüm nedeni asılma olarak belirtilirken dış muayenesinde ise ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi. Bugünkü canlı yayında bu konu hakkında konuşan Müge Anlı, konuklardan Av. Rahmi Özkan'ın sözleri üzerine sert tepki gösterdi.

Uzun süre Aleyna Çakır'ı gündeme getiren Anlı, konu hakkında "Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle" ifadelerini kullandı.

"Dayak görüntüleri önem kazansaydı tutuklama olurdu"

Diğer taraftan programda Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı dövdüğü ana ait görüntüler de gündeme geldi. Aleyna Çakır olayıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, "Hukuki olarak ne derece önem kazandığı konusu önemli. Eğer önem kazandı kişiler tutuklanırdı. Kamuoyu vicdanında ızdırap meydana getirebilir. Ama hukuken birtakım formlar lazım işlemlerin yürümesi için" ifadelerini kullandı.

"O kız yakının olsa böyle söyler miydin?"

Bunun üzerine Müge Anlı Rahmi Özkan'a "O kız senin bir yakının olsaydı böyle söyleyebilir miydin?" diye sordu. Özkan, Anlı'nın üç kere tekrar ettirdiği soruya, "Yakınımda olsa üzüntüme feryat ederdim. Ama hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim" cevabını verdi. Anlı ise bunun üzerine "Seni dövmüş ne yapalım sen git üzerine soğuk su mu iç diyecektin" şeklinde konuştu. 

TIKLAYINIZ - Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu

 
 

ETİKETLER

müge anlırahmi özkanavukathukukaleyna çakır

Diğer Videolar

Baarack isimli koyun 5 yıl sonra kırkıldı; tam 35 kilo yün...

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: 'Baba, sen n'aptın ya'

Erdoğan'ın dili sürçtü: Yola çıkarken yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2021

Erdoğan sözü Gezi'ye getirdi: Bira kutularıyla camiimize girenler bu ahlaksızlar, teröristler değil mi?

AKP İstanbul İl Kongresi, kız çocuğunun söylediği şarkıyla açıldı: "Beraber yürüdük biz bu yollarda"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den...

Özgür Demirtaş'tan "Berat Albayrak'a CV gönderdi" iddiasına ilişkin açıklama...

Kılıçdaroğlu'na HaberTürk'ten 'Berat Albayrak' sansürü; CHP lideri katılacağı programı iptal...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan normalleşmeye yakın illeri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24