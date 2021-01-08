Müge Anlı'dan avukat Rahmi Özkan'a 'Aleyna Çakır' sorusu: "O kız yakının olsa böyle söyler miydin?"

Programında konuyu işleyen Müge Anlı da avukat Rahmi Özkan 'ın "Savcılar, Ümitcan Uygun 'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler netlik kazanmadan inceleme yapamaz" sözlerine tepki gösterdi. Anlı, Özkan'a "O kız senin bir yakının olsaydı böyle söyleyebilir miydin?" diye sordu. Bunun üzerine Özkan da Anlı'ya "Yakınımda olsa üzüntüme feryat ederdim ama hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim" cevabını verdi.

Ankara'da,olarak bilinen'in (21) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Aleyna Çakır'ın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu Raporu yayınlandı. Raporda ölüm nedeni asılma olarak belirtilirken dış muayenesinde ise ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi. Bugünkü canlı yayında bu konu hakkında konuşan Müge Anlı, konuklardan Av. Rahmi Özkan'ın sözleri üzerine sert tepki gösterdi.

Uzun süre Aleyna Çakır'ı gündeme getiren Anlı, konu hakkında "Bu olayda birçok kişi bildiğini anlattı ama daha sonra yaşananlardan sonra o insanlar yok oldu. Telefonlarını değiştirdiler. Burada anlatılanların ne kadarı dosyada. Benim elimdeki ifadeler ne kadar nerelerde çok merak ediyorum. Adli tip raporunda annenin ve arkadaşlarının söylediği yüzdeki çöküklük nerede? Tek soru soruyorum... Bir gariplik var yani... Demek ki birileri doğru söylemiyor. DNA örneği var sperm örneği var. Ümitcan'a da sesleniyorum. O gece sen gitmedinse kim gitti? Onu söyle" ifadelerini kullandı.

"Dayak görüntüleri önem kazansaydı tutuklama olurdu"

Diğer taraftan programda Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı dövdüğü ana ait görüntüler de gündeme geldi. Aleyna Çakır olayıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, "Hukuki olarak ne derece önem kazandığı konusu önemli. Eğer önem kazandı kişiler tutuklanırdı. Kamuoyu vicdanında ızdırap meydana getirebilir. Ama hukuken birtakım formlar lazım işlemlerin yürümesi için" ifadelerini kullandı.

"O kız yakının olsa böyle söyler miydin?"

Bunun üzerine Müge Anlı Rahmi Özkan'a "O kız senin bir yakının olsaydı böyle söyleyebilir miydin?" diye sordu. Özkan, Anlı'nın üç kere tekrar ettirdiği soruya, "Yakınımda olsa üzüntüme feryat ederdim. Ama hukukçu olarak incelediğimde de yapılacak bir şey yok derdim" cevabını verdi. Anlı ise bunun üzerine "Seni dövmüş ne yapalım sen git üzerine soğuk su mu iç diyecektin" şeklinde konuştu.

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