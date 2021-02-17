Müge Anlı'da yaşandı; "Bir izin alabilir miyim?" diyerek suçladığı kişiye terlik fırlattı!

8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı 'nın programına katılan Kamile Balığkurdu , suçladığı Murat Akın 'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. Balığkurdu olayın sonrasında Murat Akın'a "Namus araştırmaya mı gelmiş kızımın bulunmasına yardım etmek için mi?" diyerek tepki gösterdi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Gülşen Caymaz'ın kaybolması Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşadığı belirtilen Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun Yılmaz'ı Gülşen Caymaz'la tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.

Bugün yayınlanan bölümde Gülşen Caymaz'ın annesi de Müge Anlı'ya katıldı. Anne, kızının öldürülüp gömülmüş olabileceğini söyledi. 8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. Balığkurdu olayın sonrasında Murat Akın'a "Namus araştırmaya mı gelmiş benim yavrumu araştırmaya mı gelmiş" diyerek tepki gösterdi.