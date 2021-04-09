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Müge Anlı'da kavga; bir anda eşine saldırdı

09 Nisan 2021 08:43

Müge Anlı’da kadın eşinin anlattıklarına sinirlenince bir anda canlı yayınında eşi Mehmet Arslan’a saldırdı. Stüdyo bir anda karışırken o anlar böyle görüntülendi. 

9 çocuk 25 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fadime Arslan’ın şüpheli ölümü, Müge Anlı’da ele alındı. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi “cinayet” şüphelerine neden oldu.

Fadime Arslan’ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Arslan’ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor. Fadime Arslan’ı yıkayan kadının, darp edilen kadının vücudundaki morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.

Stüdyo karıştı

Gelin işkencesinde Fadime Arslan cinayetini itiraf eden Küçük gelin Fidan Arslan’ın eşi Mehmet Arslan şok bir iddiada bulundu. "Fidan beni yengelerime eş tutuyordu, birlikte olduğumu düşünüyordu" deyince ortalık karıştı.

Bir anda kocasına saldıran küçük gelin tüm okları üzerine çekti. Küçük gelinin annesi de kavgaya dahil olunca gergin dakikalar yaşandı.

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