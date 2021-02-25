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Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan eşi Güldane Biçer’i öldürdüğünü itiraf etti

25 Şubat 2021 11:25

10 yıl önce kaybolan Güldane Biçer’in, eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü sonra ortaya çıktı. Biçer’in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler, kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istedi. Bir süredir devam eden programda Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer’in, Müge Anlı'nın sorularına verdiği çelişkili yanıtlar dikkat çekmişti.

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı.

İfadesi alınan Biçer, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eşi Güldane Biçer’i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç’ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Biçer’in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

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