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Müezzin vasiyet etti; selası kendi sesinden okundu

09 Ekim 2018 20:15

Trabzon'un Araklı ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede ölen gönüllü müezzin Şeref Güven'in (58), vasiyeti üzerine 1,5 ay önce kendi sesi ile kayda alınan 'sala' cami hoparlöründen yayınlandı. Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde 4 çocuk babası, emekli Şeref Güven, Kaymaklı Merkez Camii'nde çoğu kez gönüllü müezzinlik yaparak sala okudu. Güven, 1,5 ay önce okuduğu salayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti. Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine yakınları ses kaydını dün sabah Kaymaklı Merkez Camii imamı Murat Gençtürk'e götürdü. Şeref Güven'in kendi sesinden salası cami hoparlöründen yayınlandı. Şeref Güven'in sesinden kendi ölüm salası duyanları duygulandırdı. Güven, dün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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