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Müezzin, cami avlusunda kavga eden grubu ayırmak için tekrar ezan okudu; kavga devam etti: 5 yaralı

25 Şubat 2020 11:44

İstanbul Pendik'te bulunan cami avlusunda kavga eden iki grubu ayırmak için cami müezzini, öğle ezanının ardından bir kez daha ezan okudu. Devam eden kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. 

Olay dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.

Aynı aileden oldukları iddia edilen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, caminin avlusunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti.

Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı. Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı.

Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale etti.

Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

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