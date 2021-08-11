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Muazzez Ersoy, TRT canlı yayınında isyan etti: Eğer mobbing ise anlaşmam feshedilsin

11 Ağustos 2021 09:50

TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy duruma tepki göstererek "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir" dedi.

Muazzez Ersoy bu haftaki programında, şarkı söylediği sırada mikrofonun sesinin mat olduğunu belirterek, rejiye sorunun giderilmesini istediğini söylediğini aktardı. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

Ersoy bunun üzerine, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'rejide ses düzgün' diye. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez, nerede şimdiki Muazzez... Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

Parçayı seslendirmeye devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisi daha yüksek perdeden dile getirdi: "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi".

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.

 

 
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