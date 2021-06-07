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Muay Thai Milli Takım seçmelerine imam getirildi, ringde cuma namazı kılındı

07 Haziran 2021 09:19

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muay thai sporcuları ringde cuma namazı kıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan muay thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, 1 Haziran’da Kuşadası’nda başladı. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden katılan sporcular, Kuşadası Müftülüğüne başvurarak cuma namazını kılmak için imam talep etti.

Kuşadası Müftülüğü tarafından görevlendirilen görevli ile birlikte yüz elli sporcu cuma namazını ringde kıldı. 

muay thairingde cuma namazıAydın'ın Kuşadası ilçesiMilli Takım seçmeleri

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