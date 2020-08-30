MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve komandoların yer aldığı bir rap videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akar duyurmuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 2 gün önce “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak” sözleriyle duyurduğu videoya şu not düşüldü:

"Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, küfre düşmemiş Türk askeriyiz."

Yeminle başladı

Komando yemini ile başlayan videoda, Hüseyin Nihat Atsız’ın ‘Kahramanların ölümü’ şiirine de yer verildi.

Video, “Ne mutlu Türk’üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez” sözleri ile sona erdi.