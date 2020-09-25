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MSB’den Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli

25 Eylül 2020 18:03

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı andı. Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Oruç Reis’in başarılarını anlatması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin 482. yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı andı. Belgeselde, Preveze Deniz Zaferi’nin nasıl kazanıldığına dair bilgiler Barbaros Hayrettin Paşa’nın canlandırılmasıyla anlatılırken, gerçekleştirilen seferler hakkında bilgi paylaşıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın anıldığı belgeselde Oruç Reis vurgusu

Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın sefer esnasında esir edilen ve zindana kapatılan Oruç Reis’ten, “Esaretten kurtulan ağam Oruç’un nam-ı tüm dünyaya yayıldı. Birlikte nice gazalar ettik, nice cenklerden zaferle döndük. Cezayir’i fethedip kendimize mülk eyledik. Düşman Oruç ağamın korkusundan denizde gemi yüzdüremez oldu. Düşman, Cezayir’in düşüşünü hiç unutmadı” ifadelerini kullanarak bahsetmesi de dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri yürüten “MTA Oruç Reis” gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde, belgeseldeki “Oruç Reis” vurgusu da dikkat çekti.

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