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Motosikletten pet şişeyle benzin çaldı

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı motosikletin bir ay önce de benzininin çalındığı belirtildi

20 Nisan 2022 20:33

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişinin park halindeki motosikletin benzinini pet şişeye doldurup, başka bir motosikletle kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeynel Abidin Mahallesi TOKİ Konutları 12’nci Etap'ta önceki gün, motosikletle bir binanın önüne gelen kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Bir süre sonra park halindeki motosikletin yanına gelen bu kişi, yanında getirdiği hortumla motosikletin benzinini pet şişeye doldurdu.

Ardından kendi motosikletinin yanına giden kişinin yanına başka bir kişi geldi. Bir süre bu kişiyle sohbet eden şüpheli, motosikletine binip uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı motosikletin bir ay önce de benzininin çalındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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