Motosikletten düştü, sedyeye alınırken purosunu içmeye devam etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört arkadaşıyla birlikte motosiklet kiralayarak Manavgat’a gezmeye gelen Alman turist, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıma alınan turist, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında purosunu içmeye devam etti.

Kaza Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca Kumköy turizm bölgesinde tatilini geçirmekte olan 5 Alman turist, motosiklet kiralayarak Manavgat’a gezmeye geldi. 63 yaşındaki Uwe Both isimli turist Manavgat Köprüsünü geçtikten sonra önünde gitmekte olan otomobilin Fevzipaşa Caddesine döndüğü sırada yaya geçidinden geçenlere yol vermek için yavaşlaması üzerine otomobile çarpmamak için frene basınca motosiklet devrildi.

Turist başındaki kask sayesinde hafif yaralanırken yardımına vatandaşlar koştu. Alman turistin sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bile purosun içmeye devam ettiği anlar kameralara yansırken, görüntülendiğini fark eden turist puroyu arkadaşına verdi.

Kaynak: İHA