T24 LogoT24 Logo
Haberler

Motosikletlinin yaşadığı kaza kamerada

11 Ekim 2020 12:10

İstanbul Esenyurt’ta arkadaş grubuyla birlikte motosikletle giden genç, yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir başka otobüsün arasında kaldı. Hakimiyeti kaybederek yere savrulan genç sürücü hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 18 Eylül Cuma günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Belediye Altgeçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş grubuyla bulvar üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir genç, bir süre sonra tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Genç sürücü tekerden indiği esnada yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir otobüsün arasından geçmek istedi. Ancak mesafeyi ayarlamayan sürücü, otobüslerin arasında sıkışarak kaza yaptı. Hakimiyeti kaybederek yere savrulan genç sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından bir süre sonra ayağa kalkan genç, motosikletine binerek yoluna devam etti.

ETİKETLER

motosikletistanbulesenyurtkazakamera

Diğer Videolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'daki depreme böyle yakalandı

SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi

Süveyş Kanalı'ndan geliyor; uzmanından 'aslan balığı' uyarısı

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çekti"

Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ve Kavala açıklaması: İtiraz etmezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum

A Spor canlı yayınında orta parmak hareketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın...

Fikri Sağlar'ın koruması Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Koca, aylar sonra ‘vaka’ sayılarını açıkladı; "Sokağa çıkma...

İçişleri Bakanlığı: 4 gün boyunca yoğunlaştırılmış Koronavirüs denetimleri yapılacak...

Yonca Evcimik'ten tartışma yaratan şarkı sözleri: Ahlaklı ol ki seni...

Türkiye ile Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı: Borsa İstanbul'un...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek can kaybı açıklandı, 29 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın...

Fikri Sağlar'ın koruması Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24