T24 LogoT24 Logo
Haberler

Motosikleti dezenfekte edilirken alev aldı

02 Haziran 2020 10:42

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan’da bir kişinin, motoru dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde yeni tip Koronavirüs dezenfekte kontrol noktasında, bir kişinin motosikleti dezenfekte edilirken alev aldı. Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti.

Görgü tanıklardan biri olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı” dedi.

 

ETİKETLER

habervideokoronacoronakoronavirüsvirüssalgınpandemihindistan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2020

Suskunlar'ın yönetmeninin yeni dizisi; Dilan Deniz Çiçek ve Burak Deniz bir arada...

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Erken seçim bağıra bağıra geliyor

Tunceli'de, çocuğa cinsel istismarı protesto edenlere müdahale: 3 gözaltı

Edirne’de kuraklık endişesi

İşte Halk TV'nin yeni stüdyosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tunceli'de "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diyerek video paylaşan polisler...

Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak...

AKP'li Şamil Tayyar'dan Perinçek iddiası: Ortaklık istedi...

AKP'li Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür...

Erdoğan’dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24