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Motosikletli iki kızla tartıştı, tüfekle ateş etti!

05 Eylül 2017 16:11

Bolu'da oturan Ramazan B., evinin önünden motosikletle geçen 20 yaşındaki A.Y. ve 21 yaşındaki B.S. adlı kızlarla tartışıp korkutmak için tüfekle ateş açtı. Kızlar motosikleti bırakıp kaçarken Ramazan B. polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğu belirtilen Ramazan B. ile kızlar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evden aldığı av tüfeği ile dışarı çıkıp havaya 3 el ateş etti. Korku ve paniğe kapılan kızlar, motosikleti bırakıp koşarak kaçtı. Kaçan B.S. ve A.Y.'nin arkasından hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Ramazan B., daha sonra tüfeği eşine verdi.

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