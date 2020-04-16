Motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuğu sosyal mesafe kuralıyla savundu

Tekirdağ’da yaptığı tehlikeli motosiklet yolculuğu sosyal medyada yayınlandıktan sonra kendisine para cezası kesilen kişi, yaptığı hareketin mizah amaçlı olduğunu ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Yakup Torun, söz konusu yolculuğun insanlara bir mesaj vermek için yapıldığını söyledi. Torun, "Videodaki Koronavirüs salgınından korunmak amaçlı sosyal mesafe kuralı büyük önem arz ediyor. Biz de böyle bir yolculuk yaptık. Tabi yolculuğumuzun suç olduğunu öğrendik ve cezasını ödedik. Cezamız devletimize, vatanımıza, milletimize feda olsun" dedi.



Videonun haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan sürücü İbrahim Torun ve yolcu Yakup Torun hakkında tutanak tutuldu. İkiliye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten toplam 1360 TL idari para cezası uygulandı.