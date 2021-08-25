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Motosikletiyle deniz üzerinde Avrupa’dan Asya’ya geçti

Maddison’un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı

25 Ağustos 2021 15:34

Red Bull sporcusu Avustalyalı Robbie Maddison kendi tasarladığı özel motosikletiyle deniz üzerinde Avrupa’dan Asya’ya geçti.

Ortaköy Meydanı’nın kıyısından harekete geçen Maddison, Anadolu yakasında Beylerbeyi Parkı’na uğrayarak tekrar Ortaköy’e döndü. Maddison’un deniz üzerindeki bu performansı yaklaşık 3 dakika sürdü. Suyun üzerinde saatte 70 kilometre hıza ulaşan Maddison’un gösterisini toplanan kalabalık izledi. 

Maddison’un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı. Madisson'un özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak iki rampa tasarlandı. Bu rampalar motosikletin denize iniş çıkış yapılacağı yerlerde kullanıldı.

Ayrıca İstanbul Boğazı’nda ki gösteri için gerekli tüm izinler alınarak hazırlıklar yapıldı. Deniz üzerindeki performans sergilenirken deniz trafiğe kapatıldı.

"Hazırlık 1 sene sürdüğü için bu gösteri benim için 1 sene artı 3 dakika sürdü''

Deniz üzerindeki gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Red Bull sporcusu Robbie Maddison, ''İstanbul Boğazı’nda bu gösteriyi yapmak benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri sörf yapıyordum, motoru kendim tasarladım. Motosikletin üzerinde uzmanlar tarafından değişiklikler yapıldı. Şimdiye kadar başardığım en zor görev buradaki bu gösteriydi. Hedeflerinize adım adım inanarak ilerleyin, bu şekilde adımlarınızı atarsanız başaramayacağınız şey yoktur. Deniz üzerinde Asya’ya geçmem 1 buçuk dakika aldı. Dönüşümde 1 buçuk dakika aldı, toplam 3 dakikada Avrupa’dan Asya’ya geçip, Asya’dan da Avrupa’ya döndüm. Fakat hazırlık 1 sene sürdüğü için bu gösteri benim için 1 sene artı 3 dakika sürdü'' şeklinde konuştu.

 

 

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