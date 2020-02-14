Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

14 Şubat 2020 11:43
İstanbul Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yaklaştı. Bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.
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