T24 LogoT24 Logo
Haberler

Motosikletin çarptığı kadın metrelerce ileriye fırladı

12 Kasım 2020 10:30

Denizli’de, işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosikletin çarptığı 41 yaşındaki Sultan Karahan hayatını kaybetmişti.

İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih edince canından olan Sultan Karahan’ın son anları, kazaya karışan motosiklet ile aynı yönde setreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan’ın metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.

Ağır yaralanan Sefa Ç’nin hayatı tehlikesinin devam ettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

denizlikazamotosiklettrafik

Diğer Videolar

İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin: Metrolarda internet için başvuru yaptık; emniyet valiliğin karar vereceğini söyledi

Kısıtlamaya 2 gün kala Bodrum’un nüfusu 900 bine yükseldi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2020

Ulusal Kanal açıkladı: Tivibu'ya giriyoruz; Digiturk de sırada

Seda Akgül'ün 'Uzak Doğu'da kadın ve erkek androjene döndü' sözleri tartışma yarattı

Yakılarak katledilen Aylin Sözer geçen yıl bir TV'de şiddet üzerine konuşmuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alişan'ın o fenomeni stüdyodan çıkarttığı anlar gündem oldu!...

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Talat Bulut, "Yasak Elma'ya geri dönüyor" iddiasına açıklık getirdi...

Olay TV'nin ismi değişti ...

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Çok büyük bir zihinsel ambargo...

2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90...

Gezici'nin 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketinde sonuçlar belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alişan'ın o fenomeni stüdyodan çıkarttığı anlar gündem oldu!...

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24