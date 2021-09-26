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Motosikleti çaldı, önce arabaya ardından kaldırıma çarptı

Hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı

26 Eylül 2021 16:52

İstanbul Başakşehir'de yol kenarına bağlı olan elektrikli bisikleti çalan hırsız önce bir arabaya sonra ise kaldırıma çarptı. Hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Bayramtepe'de meydana geldi. Bir hırsız sokakta cam kenarına bağlanmış olan elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre uğraşan hırsız bisikleti çaldıktan hemen sonra önce önünde bulunan bir araca, sonra ise yolun karşısındaki kaldırıma çarptı.

Hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaynak: İHA

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