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Motosiklete 3 kişi binip sokağa çıktılar, "yasaktan haberimiz yok" dediler

23 Mayıs 2020 15:50

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve motosiklete 3 kişi binen yabancı uyruklu şahıslar polis ekiplerine yakalandı.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması önlemleri kapsamında kentin en işlek caddeleri bariyerlerle kapatılarak polis ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Kısıtlamadan habersiz olduğunu iddia eden 3 yabancı uyruklu şahıs ise motorun üzerinde 3 kişi seyahat ettikleri esnada polis ekiplerine yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, alışveriş için kent meydanına geldiklerini ve kısıtlamadan habersiz olduklarını söyledi. Şahıslar, motosiklete 3 kişi binmemeleri konusunda ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen şahısların 3 kişi motora binmeye çalışması ise dikkat çekti

 

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