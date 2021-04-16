T24 LogoT24 Logo
Spor

Motosiklet kazasında felç olan Nazım, snowboardla hayata tutundu

“Snowboardla kendimi biraz daha geliştirirsem paraşütlü snowboard denemek istiyorum”

16 Nisan 2021 13:53

Hollanda’da yaşayan TIR şoförü Nazım Erarslan, 2008 yılında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralanan Eraslan, 2,5 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan uyandıktan sonra omurilik felci olduğunu öğrenen Erarslan, 1 yıl fizik tedavi gördü.

TIR şoförlüğünden malulen emekli olan evli 3 çocuk babası Erarslan, 2014 yılında memleketi Kayseri’ye kesin dönüş yapma kararı aldı. Ailesiyle birlikte memleketine gelen Erarslan, kayak sezonunda Erciyes’te snowboard yapıyor. Çeşitli spor dallarıyla da ilgilenen Erarslan, "Çocukluktan itibaren kayak deneyimim olmuştu. O zaman 10-11 yaşlarındaydım. Snowboard yeni yeni canlanıyordu. Ben de bu spora geçiş yaptım. Pandemi nedeniyle spor salonları kapalıydı. Biz omurilik felçlileri kendimizi geliştirmek için spor yapmamız gerekiyor. Kayseri'de de güzel bir Erciyes Dağı var. Biz de bu imkandan yararlanabilmek için harekete geçtik. Snowboard yapmaya başladık” diye konuştu.

"Paraşütlü snowboard denemek istiyorum"

Erarslan, kaza geçirdikten sonra eşinin kendisine önemli katkı sağlığını belirterek, “Engelliler olarak kendimizi eve kapatmayalım. Pandemi sürecinde tabii ki evde kaldık ama önümüz inşallah açık olacak. Pandemiyi de yeneceğiz. Benim bu başarımda en çok emeği geçen eşim Ebru Erarslan'dır. Kazadan sonra uzun süre Erciyes'e çıkamadım. Kaslarım çok zayıftı. Önce spor salonunda kaslarımı güçlendirmem gerekiyordu. Orada çalıştık. Daha sonra denemek için çıktık ve ilk denememizde başarılı olduk. Alıştırma yaptıkça kendimi geliştirdim. Şimdi yardımla da olsa kayabiliyorum. Snowboardla kendimi biraz daha geliştirirsem paraşütlü snowboard denemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Engel diye bir şey tanımıyorum"

Sosyal aktivite yapmayı çok sevdiğini kaydeden Erarslan, “İstemek lazım. İsteklerimiz çok olduğu için çok şükür ayaktayız. Engelli olarak pes etmiyoruz. Erciyes A.Ş'ye yardımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu imkanları sağladıkları için çok mutluyuz. Ayrıca rahatsızlığım sürecinde bana destek olan Kübra Öcal hocama da çok teşekkür ederim. Ben çalışmayı seviyorum. Başaracağıma da inanıyorum. Engel beyinde bitiyor. Ben engel diye bir şey tanımıyorum. Kendimi de engelli olarak hissetmiyorum. Bir şeye emek veriyorsan mükafatı vardır. Sadece spor için değil her alanda böyledir. Engelli arkadaşlarıma tavsiyem o dört duvar arasından çıksınlar. Hayatı yaşamaya baksınlar" şeklinde konuştu.

motor kazasıfelçsnowboardnazım erarslanengel

Diğer Videolar

Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme: 1 personel açığa alındı

Dengesini kaybeden genç kadın, iş yerinin penceresinden düştü

Atatürk'e atfen "Zalim ve kafir" diyen imam, CHP, İyi Parti ve MHP tarafından kınandı; AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti

Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini paylaştı

HDP'li Buldan eşinin mezarı başında konuştu: Her yerde Mehmet Ağar ve ekibinin, Tansu Çiller ve ekibinin yargılanması için adalet mücadelemizin peşini bırakmayacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'yü soruşturan savcıya...

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Erdoğan karşısında İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı, diğer...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandıkları iddiasını yalanladı, aile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24