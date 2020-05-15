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Motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı

15 Mayıs 2020 11:24

İstanbul Arnavutköy'de virajı alamayan motosikletli kaza yaptı. O anlar arkadan gelen başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Grup halinde sürüş yapan motosikletliler Karaburun Sahiline doğru ilerlerken keskin virajların olduğu yolda bir motosiklet sürücüsü virajı alamayıp savrularak düştü.

Kaza anı arkadan gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Yerde kalan motosikletlinin yanına koşan arkadaşları ona yardım etti. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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