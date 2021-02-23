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Motoru havada patlayan uçaktaki yolcular o anları anlattı: Sadece çocuklarımızın bizi bir daha görmesini diledik

"Eşim ve ben birbirimize bakıp el ele tutuştuk, sadece çocuklarımızın bizi bir daha görmesini diledik"

23 Şubat 2021 16:47

20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan ve motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalan Boeing 777 tipi United Airlines uçağının yolcuları konuşmalarına göre korkuyu hâlâ atlatamadı. 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, CNN International, 241 kişinin olduğu uçakta yaşananları yolculardan dinleyerek aktardı. 

Dünyada ses getiren olayı eşiyle birlikte tecrübe eden Travis Loock, kendisini ürperten sesi kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra duyduğunu söyledi:

"Büyük bir patlama oldu, uçaktayken duymak istemeyeceğiniz bir ses geldi. Hızlıca güneşliği açtım ve benim tarafımdaki motorun kaybolduğunu görünce bir hayli korktum. Okyanusun üzerinde olmadığımıza şükrettik, çünkü oraya doğru gidiyorduk.

Pek çok insan o taraftaki motoru göremiyordu. Ben görebildiğim ve bunun normal olmadığını bildiğim için biraz daha fazla kontrolümü kaybettim."

Loock, uçaktaki korkuyu hissetse de herkesin "çok sakin" davrandığını ifade etti. 

Uçağın aynı tarafında oturan kişilerden Bob Brown, telefonunu çıkarıp patlamış motoru çekmeye başladığını belirtti. "Eşim ve ben birbirimize bakıp el ele tutuştuk, sadece çocuklarımızın bizi bir daha görmesini diledik" de dedi.

Nate Fisher'sa patlama sesini uçağa çarpan bir yıldırımdan geldiğini düşünmüş. 

Mike Vena, patlamadan geri dönüp inene kadar uçağın bir buçuk saat boyunca sallandığını söyledi. Kabin ekibinin profesyonel yaklaşımının kendilerini bir nebze rahatlattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekipte ne de yolcularda panik vardı. Yalnızca çocuklarım için endişelendim, çünkü onlar bizimle değildi, okuldaydı ve 21 sene sonra ilk kez yalnız tatil yapacaktık."

Çocuklarıyla seyahate çıkan Brenda Dohn, pencereye bakınca dumanı gördüğünde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamış:

"Kızım pencerenin yanında oturuyordu. Ona 'Bakma, haydi kapatıp dua edelim sadece' dedim. Sonrasında da el ele tutuşup dua ettik."

United Airlines, uçağın geri dönmesinin ardından yolcuların çoğunun Honolulu'ya gitmek için bilet almayı tercih ettiğini duyurdu. Yola hemen devam etmek istemeyenlerse ayarlanan otellerde konakladı. 

TIKLAYINIZ - Yolcu uçağının motoru seyir halindeyken alev aldı

yolcuuçakpatladı

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