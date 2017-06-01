Motorsiklet hırsızlığı kamerada

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde sahur vaktinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Dilek Çetin, 67 NU 342 plakalı motosikletini sabah kalktığında evinin önünde bulamadı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, sahur vaktinde bir kişinin motosikletini götürdüğünü gördükten sonra polise haber verdi. Kamera görüntülerinden hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.