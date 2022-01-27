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Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti

Bozkurt, engelli vatandaşı yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı

27 Ocak 2022 10:10

Bursa'da bir motokurye, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşın aracını motosikletine halatla bağlayarak gideceği yere kadar götürdü. 

Görüntüler, Bursa'nın Kestel ilçesinde kaydedildi. İlçedeki bir dönerci dükkanında motokuryelik yapan Taner Bozkurt, Esentepe Mahallesi'ne bir sipariş götürdü. Daha sonra dükkana geri dönmek için hareket eden Bozkurt, rampanın başında engelli bir vatandaşın aracının yolda kaldığını görüp, yanına gitti. Eksi 3 derece soğukta engelli aracın aküsü bittiği için vatandaşın yolda kaldığını öğrenen Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağladı. Bozkurt, engelli vatandaşı yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. 

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