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Moto kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

05 Mart 2021 09:30

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir moto kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarak saniyeler içinde alev aldı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklenirken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri motor sürücüsü Hakan Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Görkem Y. nin ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi. Mahmut Y., “Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem’e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden” diyerek fenalık geçirdi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Görkem Y. nin 53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

moto kuryekazabursa

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