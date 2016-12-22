Moskova metrosunda patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kolomenskaya metro istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. TASS haber ajansının aktardığına göre, patlama Kolomenskaya metro istasyonu yakınındaki alt geçitte meydana geldi. Patlama sonucunda iki kişi ağır yaralandı. Alt geçidinin tamirat nedeniyle kullanıma kapalı olduğu için patlama sırasında orada sadece çalışanlarının bulunduğunu bildirildi. Yetkililerden gelen açıklamada alt geçitte gaz tüpü patladığını bildirilirken, “Patlamada bir suç unsuru bulunmuyor. Kaynak işlemleri yapılırken güvenlik ihlalleri dolayısıyla gaz tüpü patladı” diye kaydedildi.