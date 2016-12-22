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Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı

22 Aralık 2016 15:40

Rusya'nın başkenti Moskova'daki metro istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Karar gazetesinin Rus TASS ajansından aktardığı habere göre gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlamada dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi. İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.

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