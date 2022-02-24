Moskova’da savaş karşıtı protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova’da savaş karşıtı protestolarında onlarca kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus ordusunun Ukrayna’yı işgaline karşı protestolar düzenlendi. Polisin onlarca kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Protestocular ellerinde Ukrayna bayrağının renklerini temsil eden mavi-sarı renkli çiçekler taşıyarak eylemin düzenleneceği meydanın yakınlarında toplanmaya başladı. Protestoculardan bazılarının üzerinde "savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Dün akşamdan bu yana sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda halkın başkentte ve ülkenin ikinci büyük kenti olan St Petersburg'da saldırıları protesto etmek üzere toplanılması çağrısı yapılıyordu.

Ancak İçişleri Bakanlığı toplantının izinsiz olduğunu ve polisin kamu düzenini sağlamak için gerekli bütün önlemleri alacağını bildirdi.

Polis protesto çağrısı yapanları gözaltına aldı

Moskova'da yaşayan aktivist Marina Litvinovitch sosyal medya hesabından "Evimden çıkarken gözaltına alındım" şeklinde bir mesaj paylaştı. Reuters haber ajansı bilginin doğrulandığını duyurdu. Litvinovich Perşembe akşamı Rusya'nın çeşitli kentlerinde protest için toplanılması çağrısında bulunmuştu.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi de 48 yaşındaki iç mimar Mikhail Leipunsky'nin Puşkin Meydanı'na savaş karşıtı poster açması üzerine dakikalar içinde tutuklandığını bildirdi.