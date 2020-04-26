T24 LogoT24 Logo
Haberler

Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı

26 Nisan 2020 11:13

Koronavirüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal'den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören ve çalışan Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşleri devam ediyor. Senegal ve Moritanya’da bulunan 159 Türk vatandaşı da Türkiye’ye getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Türkiye’ye gelen vatandaşlar, havaalanındaki işlemlerinin ardından otobüslerle Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşların hazırlanan odalara girmeden önce AFAD ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapıldı. 159 kişi, daha sonra 14 gün karantinada kalacakları odalarına yerleştirildi.
Daha önce Romanya'dan gelen 74 ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 225 ile birlikte Düzce'de toplam 458 kişi karantinaya alındı.

ETİKETLER

koronavirüssalgınkarantinadüzcemoritanyasenegal

Diğer Videolar

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı: Darbeci kemalistleri tasfiye etmek için FETÖ ile çalıştık

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

ABD'de protestocular Kristof Kolomb'un heykelini söküp göle attı

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24