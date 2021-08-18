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Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

18 Ağustos 2021 11:05

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşümde olan bir binanın molozları arasına sığınan iki yavru kedi, yıkım şirketinin sahibinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Şirinevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın içerisine 2 yavru kedi korunmak için sığındı. O sırada kedilerden habersiz binaya gelen yıkım şirketi, çalışmalarına devam etmek üzereyken gelen kedi sesleriyle aniden çalışmalarını durdurdu. Şirketin sahibi Veysel Köse gelen seslere doğru gittiğinde ise, daha yeni doğmuş kedileri gördü. Hemen molozların arasından kedileri çıkaran Köse, sahipsiz kedileri Bahçelievler Belediyesi’ni arayarak teslim etti.

 

İstanbul BahçelievlerMolozların altında kalan yavru kediler

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