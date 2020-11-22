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Moğollar yeni albümünün tanıtım videosunu paylaştı

"Doğaçlama bir Moğollar geleneğidir"

22 Kasım 2020 15:02

Türk müziğinin en önemli gruplarından Moğollar sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla aralık ayı ortasında yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı ve tadımlık olarak 'Iklığ D2O' adlı şarkısından bir bölüm paylaştı.

Moğollar sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla aralık ayı ortasında yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı. "Doğaçlama bir Moğollar geleneğidir" denilen açıklamada grup, albümün çıkış tarihine kadar tadımlık olarak albümde yer alan 'Iklığ D2D' adlı şarkısının videosunu paylaştı.

Videonun tamına buradan ulaşabilirsiniz - Moğollar - Iklığ D2D Session

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