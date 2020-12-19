Moğollar’dan 11 yıl sonra yeni albüm: Biz müzisyenler bu devlete üvey evlat bile değiliz

50 yılı aşkındır müzik dünyasında adından söz ettiren Moğollar 11 yıl sonra yeni albüm için stüdyoya girdi.

Moğollar, tamamı canlı kaydedilmiş 16 parçadan oluşan Anatolian Sun albümü ve 50 yıllık m üzik maceraları hakkında merak edilenleri, Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı.

Anatolian Sun albümü, Zen ve BaBa ZuLa’dan tanıdığımız Murat Ertel prodüktörlüğünde, Hollanda’nın Haarlem şehrindeki Avrupa’nın en eski ve en büyük plak fabrikalarından Record Industry’nin hemen üstünde konumlanan Artone Studio’da doğrudan plağa aktarılacak şekilde kaydedildi.

Cahit Berkay, Emrah Karaca, Serhat Ersöz, Taner Öngür ve Kemal Küçükbakkal kadrosuna asma davul ve bendirde Ümit Adakale eşlik etti. Albüm, Moğollar’ın efsane davulcusu Engin Yörükoğlu’nun 2011’de aramızdan ayrılmasının ardından kadroya katılan Kemal Küçükbakkal’ın kayıtlarında yer aldığı ilk Moğollar albümü.

11 yıl sonra hem de enseleri kararttığımız bugünlerde dinleyicilerini sevindiren Moğollar tam kadro katıldıkları sohbette; yarım yüzyılı aşan müzikal yolculuklarını bu yolculuk sırasında şahit oldukları Türkiye’yi, Anatolian Sun’ın süprizlerini, Cem Karaca selamlarını, verdikleri 11 yıl arayı anlattılar.

Bu özel programda “Kendimizin beğenmediği şeyi, başkasına satmayız" diyerek albümlerinin çıtasını vurgulayan Moğollar, salgından etkilenen müzisyenlerin, destek olmadan bir 9 ay daha dayanamayacağını da vurguladı.

“İki tane pencere var bir tanesi sendikalaşmak” diyen Cahit Berkay da “biz bu devlete üvey evlat bile değiliz” serzenişinde bulundu.

Hem sevinçli hem buruk bir Moğollar özel röportajı yayında.

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