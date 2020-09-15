Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun podyumda yürürken yere kapaklandığı anlar!

Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında podyumda yürürken yere kapaklandı. Saraçoğlu, o anları Instagram hesabından kahkaha emojileriyle yayınladı.
15 Eylül 2020 12:15
Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında podyumda yürürken yere kapaklandı. Saraçoğlu, o anları Instagram hesabından kahkaha emojileriyle yayınladı.
Çekimlere başlarken beyaz kıyafetiyle podyumda yürüyen Saraçoğlu, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Set ekibinin yardıma koştuğu Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, kendisini tiye alarak kahkaha emojileri koydu.
Saraçoğlu ile jürilik yapan Kemal Doğulu ise o anlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi. Videoyu izleyen Seda Sayan "Deli" yazarken Emel Müftüoğlu da "Geçmiş olsun Gülşahcığım. Nazar diyoruz biz buna" yorumunu yaptı.
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