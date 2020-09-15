Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun podyumda yürürken yere kapaklandığı anlar!

Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında podyumda yürürken yere kapaklandı. Saraçoğlu, o anları Instagram hesabından kahkaha emojileriyle yayınladı. Kendisini terzi olarak tanımlayan ve TV8'de yayınlanan 'Doya Doya Moda' yarışmasından jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekim esnasında kaza yaşadı.

Bir anda yere kapaklandı

Çekimlere başlarken beyaz kıyafetiyle podyumda yürüyen Saraçoğlu, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Set ekibinin yardıma koştuğu Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, kendisini tiye alarak kahkaha emojileri koydu.

Saraçoğlu ile jürilik yapan Kemal Doğulu ise o anlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi. Videoyu izleyen Seda Sayan "Deli" yazarken Emel Müftüoğlu da "Geçmiş olsun Gülşahcığım. Nazar diyoruz biz buna" yorumunu yaptı.